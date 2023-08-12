خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

إحنا أخوات ومفيش مشكلة.. أول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا

‏قال مؤدي المهرجانات أورتيجا، إن علاقته بـ مؤدي المهرجانات أوكا علاقة جيدة، ولا يوجد بها أي مشاكل وهم إخوة وعلى تواصل مستمر مع بعضهم.



قرار عاجل من المهن الموسيقية بشأن تشكيل هيئة المكتب

قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة سيجتمع لتشكيل هيئة المكتب الأحد المقبل، وهم الوكيل الأول والثاني وأمين الصندوق والسكرتير العام.



عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس المحلية.. فيديو

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، خاصة أنه كان هناك رغبة حقيقية وحرص شديد من كل المشاركين على عدالة التمثيل السياسي في الجلسات المتخصصة لإعداد النتائج والتوصيات.



البنك الزراعي: 500 مليون جنيه قيمة تمويلات برنامج «باب رزق»

قال خالد بدر، الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، إن برنامج “باب رزق”، استطاع توفير تمويلات، تخطت قيمتها 500 مليون جنيه؛ لدعم المرأة المعيلة والشباب، عبر دعم 50 ألف أسرة.



بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر

قال هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان: “مازلنا نبيع السجائر الخاصة بنا ب24 جنيها، وهو سعر رسمي وملتزمين به، ماعدا العلبة المكونة من 10 سجائر وتقدر ب15 جنيه، وكنا متعودين كل عام بشهر يوليو بزيادة ضريبية مع العام المالي الجديد، والدولة تضع فى الموازنة الخاصة بها بالعام الجديد رقم معين بالمليارات من الضرائب، وبالتالي يقوم التجار بتخزين السجائر من شهر يونيو”.



الأغلى بـ 140 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

قال أحمد جابر، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الكتب الخارجية عبارة عن 3 أو 4 شركات كبرى هي التي تنتج تلك الكتب للطلبة، وأقصى كتاب خارجي لا يتعدى سعره الـ 140 جنيه، والأمر لا يرتبط بالسنوات الدراسية، وإنما يرتبط بعدد الأوراق الموجودة في الكتاب لأن صناعة الكتاب مرتبطة بسعر الورق، لافتا إلى أنه بسبب أزمة الكتب الخارجية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي تواصل مع المؤسسات المنتجة لهذه الكتب.



بسبب أحمد عيد | إنبي يعلن مفاجأة صادمة عن أزمته مع الزمالك

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، تطورات النزاع القائم بين إدارة ناديه، ونادي الزمالك حول أحقية كلاهما في ضم أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأبيض.



الشرقية للدخان تكشف خطتها لخفض أسعار السجائر.. فيديو

قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة حتى نصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن، مشيرا إلى أن الشركة اعتادت في في شهر 6 و7 من كل عام على تخزين التجار للسجائر اعتقادا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكسب.



حقيقة ارتفاع سعر الكتاب الخارجي لـ900 جنيه.. فيديو

قال بركات صافي نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ما يتردد على السوشيال ميديا عن ارتفاع سعر الكتب الخارجية، ليصل سعر الكتاب الواحد إلى ألف جنيه، غير حقيقي وغير منطقي.



عربية بمليون جنيه هدية .. الأول على الثانوية العامة: مش فاضي أبيعها

قال محمود محمد عبد الفتاح، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إنه ترك محافظة أسيوط منذ أسبوع، ومتواجد في مدينة العلمين الجديدة في الوقت الحالي، حيث إنه كان في اجتماع تكريم وزير التربية والتعليم في الأكاديمية البحرية، لافتا إلى أنه حصل على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية.



الحقوا ولادكم | تحذير عاجل للوالدين قبل فوات الأوان

قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن هناك مبدأ في الدراسات الإعلامية يسمى "المشاهدة النقدية" والذي ينص على أن على الآباء أن يشرحوا لأبنائهم الظواهر الغريبة في المحتوى الذي يشاهدونه.



واقعة بشعة.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. فيديو

‏قال الإعلامي مصطفى بكري، لقد حدث واقعة تقشعر لها الابدان عم ينهى حياة ابنة شقيقه الصغيرة وهي الطفلة سجدة يتيمة الأب والأم التي يبلغ عمرها ثلاثة سنوات ونصف التي رحلت ضحية الغدر والتعذيب وعدم الرحمة وغياب الضمير وتجرد من الإنسانية.



بكري يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار راتبًا شهريًا

‏‏قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حملة أرادت أن تنال من شخصية محترمة ونظيفة وطاهرة اليد وهي الدكتورة الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وهي حملة عكس كل الحقائق.



واقعة بشعة.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل

‏قال الإعلامي مصطفى بكري، لقد حدث واقعة تقشعر لها الابدان عم ينهى حياة ابنة شقيقه الصغيرة وهي الطفلة سجدة يتيمة الأب والأم التي يبلغ عمرها ثلاثة سنوات ونصف التي رحلت ضحية الغدر والتعذيب وعدم الرحمة وغياب الضمير وتجرد من الإنسانية.