الحقوا ولادكم | تحذير عاجل للوالدين قبل فوات الأوان

قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن هناك مبدأ في الدراسات الإعلامية يسمى "المشاهدة النقدية" والذي ينص على أن على الآباء أن يشرحوا لأبنائهم الظواهر الغريبة في المحتوى الذي يشاهدونه.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج “بصراحة” والمذاع عبر قناة “الحياة”،:" لأنه في الرسوم الكرتونية. ، على سبيل المثال ، إذا كان هذا المحتوى المفضل للأطفال ، فمن الضروري توضيح سبب قدرة بعض الشخصيات الكرتونية على الطيران ، وظواهر أخرى.

وأشار إلي أنه عندما يكبر الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ثم يشاهدون المحتوى ، يكون الأمر في الغالب حول "المشاركة ، والاتجاهات ، والآراء، إذًا يجب أن يكون للوالدين الحق في توعية أطفالهم بما يشاهدونه.

