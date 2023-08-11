بسبب أحمد عيد | إنبي يعلن مفاجأة صادمة عن أزمته مع الزمالك

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، تطورات النزاع القائم بين إدارة ناديه، ونادي الزمالك حول أحقية كلاهما في ضم أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأبيض.

وقال إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أحمد عيد كان مرحب بالاستمرار مع الفريق بعد انتهاء فترة إعارته للفريق خاصة أنه كان لا يشارك في الفارس الأبيض، وفوجئنا بتغير رغبته بعد عودته من معسكر المنتخب الأولمبي وطلب العودة إلى نادي الزمالك.

أزمة اللاعب أحمد عيد

تابع مدير الكرة بنادي إنبى، أرسلنا إلى اتحاد الكرة لتفعيل بند الشراء والمبلغ المقرر في العقد المبرم بين الناديين، ولكن اللاعب ترك النادي وانضم إلى تدريبات نادي الزمالك دون إذن، لافتا إلى أن اتحاد الكرة سيحقق في الأزمة يوم الإثنين المقبل وسيتواجد جميع الأطراف في مقر الاتحاد للإدلاء بأقوالهم، مؤكدا أن الزمالك لم يتواصل معهم لحل أزمة أحمد عيد وديًا.



