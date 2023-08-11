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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ فرمان أوسوريو | الزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن عبد الشافي

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قيد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض في القائمة الأولى التي تم قيدها في اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني قرر قيد اللاعب بالقائمة في ظل حاجة الفريق لخبرات عبد الشافي باعتباره أحد قادة الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكان لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض تحدثوا مع محمد عبد الشافي في الفترة الماضية للحديث معه بشأن التراجع عن فكرة الاعتزال والاستمرار في الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على استأنف تدريبات الفريق يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد

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