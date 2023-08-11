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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عربية بمليون جنيه هدية .. الأول على الثانوية العامة: مش فاضي أبيعها

الأول على الثانوية
الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم

قال محمود محمد عبد الفتاح، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إنه ترك محافظة أسيوط منذ أسبوع، ومتواجد في مدينة العلمين الجديدة في الوقت الحالي، حيث إنه كان في اجتماع تكريم وزير التربية والتعليم في الأكاديمية البحرية، لافتا إلى أنه حصل على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية. 

تفاصيل حصول الأول على الثانوية العامة على سيارة بمليون جنيه 

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن قصة حصوله على سيارة فارهة بمليون جنيه هدية من الأستاذ ماجد إمام مدرس الجيولوجيا ليست مفاجأة، وإنما كان قد تم الإعلان عنها، "فكرة العربية هو قالها من بداية السنة، هو جاب العربية من بداية العام الدراسي واتصور معاها في شهر مارس اللي فات، وقال اللي هيطلع الأول علمي علوم على مستوى الجمهورية هياخد العربية لو كان مشترك معاه". 

وتابع الأول على الثانوية العامة، أن المنصة التي قدمها الأستاذ ماجد إمام كان كل الطلبة الذي يعرفهم في شعبة علمي علوم كانوا مشتركين معه، وعلى مستوى الجمهورية العدد ضخم جدا المشتركين معه، لافتا إلى أن رسوم الاشتراك في منصة هذا الأستاذ ضئيل جدا مقارنة بباقي المنصات الأخرى، حيث يحصل على 130 جنيه في الشهر الواحد فقط في مقابل 8 حصص في كل شهر. 

وكشف كواليس التواصل معه للحصول على السيارة قائلا إنه بعد تكريم وزير التربية والتعليم تواصل معه هاتفيا، وأبلغه بالحصول على السيارة وسط احتفالية كبيرة، وبالفعل تواصل معه يوم الأحد الماضي، وأبلغه بضرورة التواجد في كفر الشيخ، وحجز له يومين في فندق لاستلام السيارة الفارهة وسط احتفالية في دار مناسبات هناك. 

واستكمل، أن السيارة سيتم ترخيصها باسم والده في الوقت الحالي، "أنا لسه مليش في السواقة، ولكن بعد التخرج هتفرغ للسواقة خالص، ومش هبيع العربية دلوقتي، هحتفظ بيها لحد ما اتخرج عشان دلوقتي مش فاضي، الطب البشري كلية عاوزة وقتي كله". 

ولفت إلى أن أوائل الجمهورية على الثانوية العامة يحصلون على منح فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بكليات القمة. 

الثانوية العامة شعبة علمي علوم مدينة العلمين برنامج المصري أفندي المحور محمد على خير

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