تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بالهندسة وفنون جميلة | فيديو

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن من حق كل طالب التقدم لـ تظلمات نتيجة الثانوية العامة، سواء في مادة أو ثلاثة بعد دفع الرسوم لتحديد الموعد.



ولفت رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن احتمالية تعديل درجات الامتحان ضعيف جدا، كون التصحيح أصبح إلكترونيا وليس هناك تدخل بشري نهائيا، مردفا أنه متوقع بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، أن يبلغ الحد الأدنى للقبول بـ«كليات القمة» من 1 إلى 1.5%.



عن تنسيق المرحلة الثانية 2023، توقع رفعت فياض أن يكون هناك أماكن كثيرة شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالنسبة للشعبة الأدبية وبعض الأماكن في كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية.



حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية 40%، قال رفعت فياض إن ارتفاع الأسعار عائد لارتفاع أسعار الورق، ولا يوجد ضوابط لتحديد سعر الكتاب الخارجي باعتباره صادرا عن قطاع خاص وهناك منافسة، لذلك من الصعب ضبط الأسعار.



وأضاف أن الكتب الخارجية تعطي أمثلة أكثر وشرحا أكبر، موضحا أنه الكتاب المدرسي بشكل عام جيد، لكن ليس بنفس شرح وإعطاء الأمثلة كـ«الكتاب الخارجي».

