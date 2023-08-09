عاجل| قرار صادم لمن قدموا تظلمات في الثانوية العامة.. فيديو

أكد رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم، أن كل طالب بالثانوية العامة، يحق له التظلم في المواد التي يرغب فيها، وأن الطالب يطلع على صورة من الإجابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن احتمالة تعرض الطالب لـ ظلم، أمر ضعيف جدًا.

ولفت إلي أن السنوات الماضية حدث مثل ما يحدث حاليًا من تظلم البعض، من نتيجى الثانوية، ولكن لم يظلم أحد، ولم يحصل أحد على درجات.

وأشار إلي أن تصحيح المواد بالثانوية العامة، يتم بشكل إلكتروني، ولذلك الطلاب لن تظلم.

وقد قالت الطالبة ميار حمادة طاهر، إنها متظلمة من نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أنها قامت بحل جميع المواد وحصلت على 4%، وأن هذه النتيجة ليست نتيجتها.

وأوضحت الطالبة الحاصلة على 4% بـ الثانوية العامة، أنها كانت تذاكر وكانت متفوقة خلال سنوات الدراسة السابقة، ولديها شهادات تقدير بذلك.

وأضافت أنها أجابت في جميع المواد، وأنها كانت متوقعة الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية، وأنها كانت تتوقع الحصول على 95%، وهي شعبة علمي علوم.

وأشارت إلى أنها كانت متخوفة من مادة الكيمياء فقط، ولكن هذه النتيجة غير صحيحة، وأنها تتوقع معرفة الورقة الخاصة بها.

وكشفت أن الخط الذي كانت تكتب به معروف، وبعد الاطلاع على الأوراق الخاصة بها ستعرف الحقيقة.