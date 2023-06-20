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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

النبراوي يبحث ملف التعليم الهندسي مع رئيس هيئة الجودة والاعتماد

المهندس طارق النبراوي-
المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، وعضو لجنة التعليم الهندسي بالنقابة.

نقيب المهندسين يبحث ملف التعليم الهندسي

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بـ التعليم الهندسي وإجراءات تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.

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وخلال الجلسة، تم التأكيد على أهمية حصول المعاهد الهندسية على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم؛ لرفع كفاءة التعليم الهندسي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين الجانبين، وسيجري ترشيح عدد من المهندسين ذوي الخبرة للانضمام إلى لجان الهيئة لمراجعة المعاهد، والمشاركة في أعمال الزيارات الميدانية للتقييم والاعتماد.

ملف التعليم الهندسي

ومن جانبه أبدى الأستاذ الدكتور علاء عشماوي- رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، تفهُّمًا كبيرًا لما طرحه وفد نقابة المهندسين من مقترحات وخطة عمل بين النقابة والهيئة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الجانبان إلى أن ثمة حاجة مُلحة لتضافر جهود النقابة والهيئة لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، وضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين الهيئة والنقابة في هذا الصدد.

يأتي اللقاء في إطار سعي نقيب المهندسين للتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية والمختصة، من أجل رفع جودة مستوى خريجي التعليم الهندسي، وستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التواصل والتفاعل بين النقابة والهيئة في هذا الملف.

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