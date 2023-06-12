نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم تدريبا عمليا لتخصصات المدني والعمارة

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري تدريب عملي لتخصصات الهندسة المدنية والعمارة في الدورة التدريبية (أعمال التشطيبات) بالتعاون مع المحاضر المهندس محمود سعدي.
وشهد التدريب العملى تفاعل للطلاب المشاركين فيه مع المدرب والمادة العلمية المقدمة فى التدريب داخل المواقع.
يأتى ذلك فى إطار مجموعة من الدورات التدريبية التى توفرها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة وشباب المهندسين لزيادة ثقل مهاراتهم فى سوق العمل الهندسى فى كافة التخصصات الهندسية .