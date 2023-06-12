عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم تدريبا عمليا لتخصصات المدني والعمارة

دورة تدريبية بمهندسي
دورة تدريبية بمهندسي الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري تدريب عملي لتخصصات الهندسة المدنية والعمارة في الدورة التدريبية  (أعمال التشطيبات) بالتعاون مع المحاضر المهندس محمود سعدي.

تعرف على إجراءات محافظة الإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى

محافظ الإسكندرية يتابع بدء امتحانات الثانوية العامة ويؤكد توفير المناخ الجيد للطلاب

وشهد التدريب العملى تفاعل للطلاب المشاركين فيه مع المدرب والمادة العلمية المقدمة فى التدريب داخل المواقع.

يأتى ذلك فى إطار مجموعة من الدورات التدريبية التى توفرها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة وشباب المهندسين لزيادة ثقل مهاراتهم فى سوق العمل الهندسى فى كافة التخصصات الهندسية .

الاسكندرية التخصصات الهندسية الثانوية العامة الهندسة المدنية الدكتور هشام سعودى شباب المهندسين نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

بعد تألقه.. تعرف على مصير بيرسي تاو مع الأهلي

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

ترشيحاتنا

تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

محافظ الجيزة يعتمد رسميا تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني 2023

بعد قرار الجمارك.. التموين تكشف عن مفاجأة حول أسعار الذهب.. فيديو

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين

حياة كريمة.. توصيل أول شعلة غاز طبيعي لقرية العساكرة في سوهاج

سفير روسيا بالصين: التنسيق بين موسكو وبكين يعزز النظام العالمي متعدد الأقطاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح في أستراليا

فيديوهات لا تصدق.. عجوز تعود من الموت أثناء جنازتها في الإكوادور

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

فيديو

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

سماح أنور تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

حبس وغرامة.. هذا ما يحدث مع الغشاشين بالثانوية العامة

تحذير هام من تقلبات جوية في هذا الموعد | ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ