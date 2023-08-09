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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟.. الوزارة تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

 

 

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. ينتظم تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 حيث تتم كتابة رغابتهم حسب الكليات المتاحة لهم على موقع التنسيق الإلكترونى.

 

 

لطلاب الثانوية العامة.. احذر هذه المخالفات داخل الحرم الجامعي قد تعرضك للفصل

 

يترقب طلاب الثانوية العامة، بدء العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من  تنسيق الجامعات 2023 ، والترشح للكليات.

 

ننشر موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية

 

وافق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوم الأحد 27 أغسطس الجاري.

 

التعليم تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

 

صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية طب قصر العيني

 

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

 

 

تعرف على برنامج "إدارة المشروعات والتشييد المستدام" بهندسة المطرية جامعة حلوان

 

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن ”برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام “بكلية هندسة المطرية، وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس يهدف إلى الإرتقاء بمستوى خريجي كلية الهندسة بالمطرية وتطوير مهارات الخريج فى مجال هندسة وإدارة مشروعات التشييد المستدامة وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وحركة التطور الكبرى في قطاع مشروعات التشييد الكبرى التي تشهدها البلاد حاليا  وفق أحدث أساليب وتقنيات إدارة المشاريع عالميا وبما يلبي تنوع التخصصات وطبيعة تلك المشاريع المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية ، ويعتبر هذا التخصص فريد من نوعه داخل مصر ويضاهي البرامج المميزة في نطاق الجامعات العالمية.

 

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