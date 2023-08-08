عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل الرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. موعد آخر فرصة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن تعديل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة على مدار الايام المعلنة للتسجيل بالمرحلة الأولى .

 

txt

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

txt

التعليم العالي: 82 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر.. تفاصيل

txt

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. موعد انطلاقه ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

txt

وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

txt

إنشاء 12 جامعة أهلية.. طفرة بالتعليم العالي خلال عهد الرئيس السيسي

txt

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. رابط التسجيل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات

txt

إطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار

txt

وزير التعليم العالي يبحث مع محافظي القاهرة والجيزة تطوير الصورة البصرية للدائري

txt

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

ونوضح لكم قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

  • يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
  • يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
  • يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
  • وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
  • يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
  • ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
  • يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
  • بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
  • يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
  • إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

  • قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
  • قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

txt

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

txt

التعليم العالي: 82 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر.. تفاصيل

txt

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. موعد انطلاقه ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

txt

وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

txt

إنشاء 12 جامعة أهلية.. طفرة بالتعليم العالي خلال عهد الرئيس السيسي

txt

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. رابط التسجيل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات

txt

إطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار

txt

وزير التعليم العالي يبحث مع محافظي القاهرة والجيزة تطوير الصورة البصرية للدائري

txt

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

مواعيد إدخال الرغبات

  • عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

  • ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

  1. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:
  • معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة
  • الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. 
txt

التعليم العالي: مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى مساء الخميس المقبل

txt

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

txt

التعليم العالي: 82 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر.. تفاصيل

txt

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. موعد انطلاقه ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

txt

وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

txt

إنشاء 12 جامعة أهلية.. طفرة بالتعليم العالي خلال عهد الرئيس السيسي

txt

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. رابط التسجيل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات

txt

إطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار

txt

وزير التعليم العالي يبحث مع محافظي القاهرة والجيزة تطوير الصورة البصرية للدائري

 

تنسيق الجامعات 2023

موعد تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

تنسيق المرحلة الاولى تنسيق المرحلة الاولي 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

التعليم العالي: 82 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر.. تفاصيل

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. موعد انطلاقه ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

إنشاء 12 جامعة أهلية.. طفرة بالتعليم العالي خلال عهد الرئيس السيسي

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. رابط التسجيل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات

إطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار

ترشيحاتنا

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

بسبب دواء كحة شهير.. الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لدولة عربية

تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ