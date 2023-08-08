التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر.. تفاصيل

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضحت الوزارة أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

بينما كان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، ومثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى توقيع العقود الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، مع شركات من القطاع الخاص، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. عمر الحسينى عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. محمد عبدالعزيز رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وجاء ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي أثناء تفقده معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية الذي نظمته الأكاديمية في سبتمبر 2022.

كما تم أيضًا خلال الفعاليات، توقيع عقد الدورة الخامسة من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس، وعلي هامش التوقيع كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورميولا الطلاب، والتي أقيمت بالمملكة المتحدة.