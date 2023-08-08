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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

ينتظر طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2023 انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023  علمى رياضة، وذلك السبت المقبل، بينما يترقب الطلاب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة 
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة .. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 2356 طالبا بنسبة 0.39%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% إلى أقل من 95% بلغ 18319 طالبا بنسبة 3.06%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% بلغ 35927 طالبا بنسبة 6%،  وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% بلغ 52953 طالبا بنسبة 8.84%.

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم .. بينما قلت نسبة النجاح هذا العام لتأتي بنسبة 79.78، مقارنة بالعام الماضي 81.1، وبذلك فقد نشهد تغيرا بسيطا في الحد الأدنى لكليات الهندسة هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2022، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية لكلية الهندسة لعام 2022 وهو "83.65%".

 

 

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة لكليات الهندسة 2022: 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تتوقعات تنسيق الكليات 2023.. سيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

تنسيق الجامعات 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

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