عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 42 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

txt

حقيقة مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

txt

مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. كليات قمة بالمرحلة الثانية

txt

"علوم البحار" يوضح أسباب نفوق الأسماك بالمكس.. تفاصيل 

txt

تنسيق الجامعات 2023 | تستقبل 15 ألف طالب .. هل الهندسة بالمرحلة الثانية؟

txt

التعليم العالي: 19 ألف طالب يُسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

مشاركة 400 باحث مصري في برامج المنظمات الدولية المتعاونة

txt

مفاجأة لطلاب علمي علوم.. لو مجموعك أقل من 90% التحق بطب أسنان وصيدلة

txt

مؤشرات الكليات 2023.. هل ينخفض تنسيق الجامعات الأهلية 2023؟

txt

انطلاق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 .. أخطاء لا تقع فيها أثناء التسجيل .. الطريقة الصحيحة لترتيب الرغبات  

txt

أخبار التعليم.. نشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن.. أيمن عاشور يطمئن على جاهزية مكتب تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال  حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق،و كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

 

ولفت،  إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg

 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt

 

 

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبـــحث الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 202 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي من تنسيق امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

حقيقة مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. كليات قمة بالمرحلة الثانية

"علوم البحار" يوضح أسباب نفوق الأسماك بالمكس.. تفاصيل 

تنسيق الجامعات 2023 | تستقبل 15 ألف طالب .. هل الهندسة بالمرحلة الثانية؟

التعليم العالي: 19 ألف طالب يُسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

مشاركة 400 باحث مصري في برامج المنظمات الدولية المتعاونة

مفاجأة لطلاب علمي علوم.. لو مجموعك أقل من 90% التحق بطب أسنان وصيدلة

مؤشرات الكليات 2023.. هل ينخفض تنسيق الجامعات الأهلية 2023؟

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ