عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"علوم البحار" يوضح أسباب نفوق الأسماك بالمكس.. تفاصيل 

صدى البلد

أكد  الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انه تم تدوال بعض الصور عبر الصفحات و المواقع  الالكترونية التي تشير لنفوق الاسماك بمنطقة الماكس بالاسكندرية وأغلبها كان عاريا تماما من الصحة و لا يمت للحادثة الحقيقية بصلة، و انما الواقعة الحقيقية ليست كما صورتها صفحات التواصل الاجتماعي وان السبب الحقيقي لنفوق الاسماك بالمكس هو قيام فريق من الصيادين بعملية صيد داخل الميناء ، تم خلالها اصطياد اكثر من 20 طن من الاسماك ، مع عدم سعة المركب المستخدمة في هذه العملية و انخفاض قدرتها الاستيعابية لهذا الكم الهائل من الاسماك .

أوضح أنه أضطر الفريق للاستعانة بمراكب اخري للمساعدة في نقل الاسماك ، مما جعل الاسماك خارج الماء لوقت اطول فأدي لنفوقها مباشرة، و بسبب ارتفاع الكمية الاسماك داخل الشباك انقطعت الشبكة و ترسب كمية كبيرة منها في مياة البحر ، و ظهرت طافية علي وجه الماء بعد يومين.

واضاف  زكريا في بيان صحفي بأن انواع الاسماك التي تم نفوقها اسماك بحرية كالسمك البوري و ليست من اسماك البلطي كما صورتها بعض الصور علي صفحات التواصل الاجتماعي و ما تم تداوله من صور قديما لنفوق اسماك البلطي في مياة نهر النيل ، مؤكدا ان الصيد في منطقة الميناء محظور تماما و ان مركب الصيد الخاص بهذه العملية اخترق حرم الميناء لصيد كمية كبيرة من الاسماك.

وتابع: “  تم الكشف عن الواقعه من خلال شهود لها قبل ظهور الاسماك طافية بأيام و تم الكشف علي المياة من قبل اطباء المعهد و لم يتم العثور علي اي تلوث واضح قد يكون سببا لهذا النفوق ، مع العلم بان عملية النفوق حدثت داخل المنطقة الواقعة بين ميناء الدخيلة و ميناء الاسكندرية و هي تابعة لادارة الميناء و المباشرة لمنطقة الماكس”. ِ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

لفترة محدودة.. اعرف إزاي تفتح حساب بنكي مجانا

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

مظاهرات في نيويورك تطالب بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بشري سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة..فيديو

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ابنة الفنان سعيد صالح تحرر محضرا بسبب فيديو عودة والدها باستخدام الذكاء الاصطناعي

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكب الموت.. ثقافة الغربية تستعرض أسباب ونتائج الهجرة غير الشرعية|صور

بعد تعرضها للتحرش .. 10 إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ