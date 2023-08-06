التعليم العالي: 19 ألف طالب يُسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 19 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ٢٤ ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق،و كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجهًا الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

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