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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاركة 400 باحث مصري في برامج المنظمات الدولية المتعاونة

التعلي العالى
التعلي العالى

شارك 400 باحث مصرى في برامج المنظمات الدولية المتعاونة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، لرفع قدرات الباحثين المصريين مثل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA و CERN المركز الأوروبي للعلوم النووية ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME منذ عام 2014 وحتى الآن وغيرها.

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ووفقا للمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فقد تم تنفيذ 193 مشروعا بحثيا بتمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والجهات الدولية ينفذه باحثون مصريون وباحثون دوليون في إطار الاتفاقيات المشتركة بين مصر وبولندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا.

مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.

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