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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن.. أيمن عاشور يطمئن على جاهزية مكتب تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

أيمن عاشور يطمئن على جاهزية مكتب تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.

 

تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة في المدارس.. غدًا

 

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات اليوم.

 

 

مفيش تحسين| التعليم تنفي إتاحة فرصة ثانية لأصحاب "مجاميع الثانوية العامة المنخفضة"

 

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال بشأن السماح لطلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على مجاميع منخفضة بـ “ التحسين ”

 

 

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2023 ، بعد مرور ما يقرب من أسبوع على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

 

 

معامل تنسيق جامعة القاهرة: نقدم الخدمات للطلاب مجانا

 

 

استقبلت اليوم معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق

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