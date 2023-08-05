مفيش تحسين| التعليم تنفي إتاحة فرصة ثانية لأصحاب "مجاميع الثانوية العامة المنخفضة"

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال بشأن السماح لطلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على مجاميع منخفضة بـ “ التحسين ” .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لم تصدر عن وزير التربية والتعليم، أي قرارات رسمية بشأن السماح لطلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على مجاميع منخفضة بـ “التحسين”، مشيرةً إلى أنه مسألة عودة نظام التحسين في الثانوية العامة 2023 مازالت تحت الدراسة لتطبيقها على الدفعات القادمة ، ولم يصدر أي قرارات بتطبيقها على دفعة طلاب الثانوية العامة 2023 .

وقالت المدارس الثانوية العامة على صفحاتها الرسمية في تنبيه عاجل للطلاب : لا يتاح لطلاب الثانوية العامة 2023 “ تحسين مجموع ” في ظل قانون التعليم الحالي ، والامر يحتاج إلى تشريع جديد يتم اقراره من الجهات المعنية .

وحول نظام التحسين في الثانوية العامة .. كان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة له مطلع شهر يوليو الماضي ، إن الثانوية العامة لها رؤية جديدة وضعتها الوزارة، منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة “ التحسين” ، وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الفرصة الواحدة في امتحانات الثانوية العامة حاليا مرعب للطلاب ، وفي حالة إتاحة أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة “التحسين” ، ستكون الثانوية العامة مريحة وسيكون هناك نظام جديد متاح بحيث يتاح للطالب الحصول على الثانوية العامة فى سنتين او ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

19 أغسطس : اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس : الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس : الاقتصاد والاحصاء

الأربعاء 23 أغسطس : الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس : الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس : الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس : الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس : الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.