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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها.. كليات يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ اختبارات القدرات 2023 ، والتي من المفترض أن تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات هى:

- كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.


- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) كليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

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تنسيق الجامعات 2023 .. موعد فتح الموقع الإلكتروني للتقديم باختبارات القدرات

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أعرف إزاي تقدم لاختبارات القدرات 2023 عن طريق هذه الخدمات .. تفاصيل

يوضح لكم موقع “صدى البلد” خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:
يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه

 

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.
 

اجتياز اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2023 اختبارات القدرات

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