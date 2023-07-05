قبل انطلاقها.. كليات يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ اختبارات القدرات 2023 ، والتي من المفترض أن تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات هى:

- كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.



- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) كليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

يوضح لكم موقع “صدى البلد” خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

