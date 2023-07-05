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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد فتح الموقع الإلكتروني للتقديم باختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ " تنسيق الجامعات 2023 "، الذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.

 

 تنسيق الجامعات 2023 .. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الرئيسي- ومقره جامعة عين شمس- وفروعه بالمحافظات، يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. موعد انطلاق المرحلة الأولى

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تفاصيل إلغاء اختبارات القدرات لـ6 كليات.. مخصص لهذه الفئات من الطلاب

 تنسيق الجامعات 2023 .. وأوضح لـ صدى البلد أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات التي من المرجح أن يتم فتح التقديم بها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

 

بينما أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّه تقرر القيام بإلغاء الاختبارات المعرفية، بالإضافة إلى استمرار العمل بنظام الاختبارات المهارية، أما بالنسبة لباقي الكليات يكون شرط النجاح بها، كما أنها تستلزم إجراء اختبارات قدرات اللياقة والفنون.

فتح اختبارات القدرات

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

2- الرقم القومي الخاص بالطالب.

3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

 

امتحان القدرات

ويوضح لكم موقع “صدى البلد” خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه.

 www.tansik.egypt.gov.eg 

 

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

 

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