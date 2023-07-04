تفاصيل إلغاء اختبارات القدرات لـ6 كليات.. مخصص لهذه الفئات من الطلاب

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار إجراء اختبارات القدرات 2023، في الكليات التي يتطلب الالتحاق والدراسة بها اجتياز اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الكليات التي تجرى بها امتحان القدرات 2023 هي كليات "التربية الفنية، والموسيقية، والرياضية، والنوعية، والفنون التطبيقية، والتربية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، والفنون الجميلة"، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

امتحان القدرات 2023

اختبارات القدرات 2023.. وقال المصدر إن الكليات ملتزمة بالإجراءات وقواعد اختبارات القبول التي تم العمل بها في العام الماضي دون حدوث أي تغيير.

بينما أوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه تم إلغاء بعض اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك لعدد من الكليات والتي كان يجرى بها اختبارات القدرات، وذلك على مدار السنوات الماضية، وما يعادلها من شهادات، مثل طلاب الدبلومات الفنية لجميع كليات التمريض والإعلام، والمعهد الفني للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم، والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية.

امتحان القدرات للثانوي

بينما أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّه تقرر القيام بإلغاء الاختبارات المعرفية، بالإضافة إلى استمرار العمل بنظام الاختبارات المهارية، أما بالنسبة لباقي الكليات يكون شرط النجاح بها، كما أنها تستلزم إجراء اختبارات قدرات اللياقة والفنون.

فتح اختبارات القدرات

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

2- الرقم القومي الخاص بالطالب.

3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

ويوضح لكم موقع “صدى البلد” خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه.

www.tansik.egypt.gov.eg

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.