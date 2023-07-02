لحظة دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحانات الفيزياء والتاريخ

بدأ طلاب الثانوية العامة منذ قليل في دخول لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، لأداء امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

وقد شهدت الأجواء حالة من التوتر والقلق الذي ظهر على وجوه الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، في إطار تواجد أمني مكثف أمام اللجان.

وكثفت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، كما فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطها لتأمين العملية الامتحانية وحظر وقوف السيارات، وتجوب عدد من الدوريات المتحركة أحياء المحافظة المختلفة، في ظل انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل يسر.

وكان قد زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية ، فجر اليوم.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة