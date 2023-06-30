لطلاب الثانوية العامة .. اِعرف إزاي تجهّز نفسك لاختبارات القدرات | خطوات ورابط التقديم

الأعلى للجامعات:

لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى

لطلاب الثانوية العامة.. خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات 2023

لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023



يترقب طلاب الجامعات التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، حيث تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تجرى اختبارات القدرات في المواعيد التي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، لمرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.



وأضاف المصدر، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وأشار إلى أنه لابد من الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وأوضح لـ صدى البلد، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات.

وتأتي الكليات التي تجري اختبارات القدرات وهي " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.



2- الرقم القومي الخاص بالطالب.



3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.



4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

ويوضح لكم موقع صدى البلد خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:

www.tansik.egypt.gov.eg



•يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

•سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

•ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

•يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

•عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.