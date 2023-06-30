عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة .. اِعرف إزاي تجهّز نفسك لاختبارات القدرات | خطوات ورابط التقديم

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

الأعلى للجامعات:

لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى
لطلاب الثانوية العامة.. خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات 2023
لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023


يترقب طلاب الجامعات التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات،  حيث تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

 

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  إنه تجرى اختبارات القدرات في المواعيد التي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، لمرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.


وأضاف المصدر، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

 

وأشار إلى أنه لابد من الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في  اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

 

txt

أخبار التعليم .. تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة ومواعيد التقديم بالمدارس .. ومعلومة مهمة عن اختبارات القدرات

txt

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول جراحة القولون والمستقيم بالمنظار

txt

التعليم العالي: إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022

txt

 10 سنوات على ثورة 30 يونيو | إنجازات واسعة فى الشراكات والاتفاقات الدولية بالتعليم العالي.. اهتمام كبير بالجامعات التكنولوجية والأهلية

txt

لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023

txt

الأعلى للجامعات: لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى

txt

في ذكرى 30 يونيو.. إنشاء الجامعات التكنولوجية نظرة جديدة نحو مسار تعليمي مهم

txt

10 سنوات على 30 يونيو.. طفرة بالجامعات الأهلية وبرامج مميزة لتأهيل الطلاب

txt

الأعلى للجامعات يوضح موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بالكليات

txt

تغيير نظام تنسيق الجامعات 2023.. التعليم العالي تكشف الحقيقة

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وأوضح لـ صدى البلد، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات.

وتأتي الكليات التي تجري اختبارات القدرات وهي " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط،  الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير. 

 

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.


2- الرقم القومي الخاص بالطالب.


3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.


4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

 

ويوضح لكم موقع صدى البلد خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه: 

www.tansik.egypt.gov.eg 
 

•يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

•سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

 

•ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

•يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

•عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

الجامعات التكنولوجية امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

أفشة عنده حق .. رسالة قوية من شوبير بشأن الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم .. تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة ومواعيد التقديم بالمدارس .. ومعلومة مهمة عن اختبارات القدرات

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول جراحة القولون والمستقيم بالمنظار

التعليم العالي: إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022

 10 سنوات على ثورة 30 يونيو | إنجازات واسعة فى الشراكات والاتفاقات الدولية بالتعليم العالي.. اهتمام كبير بالجامعات التكنولوجية والأهلية

لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023

الأعلى للجامعات: لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى

في ذكرى 30 يونيو.. إنشاء الجامعات التكنولوجية نظرة جديدة نحو مسار تعليمي مهم

10 سنوات على 30 يونيو.. طفرة بالجامعات الأهلية وبرامج مميزة لتأهيل الطلاب

ترشيحاتنا

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.. فيديو

أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

لموسم إضافي.. ليفربول يُمدد عقد حارسه رسميًا

أبو العينين: محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون| فيديو

البيت الأبيض يحمل "الطقس" فشل الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ