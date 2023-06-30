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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وأوضح لـ صدى البلد، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات.

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وتأتي الكليات التي تجري اختبارات القدرات وهي " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط،  الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير. 

 

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.


2- الرقم القومي الخاص بالطالب.


3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.


4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

اختبارات القدرات الأعلى للجامعات التعليم والبحث العلمى الجامعات 2023 الثانوية العامة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تنسيق الجامعات 2023 المجلس الاعلى للجامعات اختبارات القدرات 2023

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