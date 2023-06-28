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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن 15 منحة لمواطني الدول الأفريقية.. احصل على فرصة للدراسة في كولومبيا

اكاديميه البحث العلمي
اكاديميه البحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة كولومبيا بالقاهرة بشأن تخصيص 15 منحة سنويًا لمواطنى الدول الأفريقية لإجراء دراسات عليا  (دراسات متخصصة وماجستير ودكتوراه)، وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم فى اللغة الإسبانية من أجل بعد ذلك إجراء دراسات عليا فى كولومبيا وذلك فى إطار برنامج منحة كولومبيا ، حيث تتوافر 114 مؤسسة للتعليم العالى تشتمل على 1412 برنامجًا دراسيًا فى مدن مختلفة فى كولومبيا .

واوضحت أن أخر موعد للتقديم : 12 يونيو2023، بينما لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

https://web.icetex.gov.co/becas/beca-colombia-extranjeros

https://web.icetex.gov.co/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia

وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة في مجال التكنولوجيا في اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون في استكمال دراستهم.

 

وأوضحت أنه  سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الاثنين 22 مايو2023 على

[email protected]

 

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الأوراق المطلوبة لخوض اختبارات القدرات

التعليم العالي ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

التعليم العالي تعلن برامج تدريبية مقدمة من حكومة تايلاند

الحائز على جائزة الدولة التشجيعية: الفوز يعد تقديرا معنويا كبيرا

فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات .. التعليم العالي : 75 رغبة متاحة أمام الطلاب

الفائز بجائزة الدولة التقديرية: سأسعى لاستكمال الأبحاث رفعة لشأن المركز القومي للبحوث

الحائز على جائزة النيل: أبحاثنا تخضع لتقييمات تتفق مع المؤشرات العالمية

حسن أبوالعينين الحائز على جائزة النيل: ساهمت في إنجاز جديد لعلاج السرطان

فوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة بالبطولة الإفريقية 3X3 .. صور


وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

واوضحت أنه  سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الاثنين 22 مايو2023 على

[email protected]


وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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