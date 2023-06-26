حسن أبوالعينين الحائز على جائزة النيل: ساهمت في إنجاز جديد لعلاج السرطان

قال الدكتور حسن أبو العينين الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، الحائز على جائزة النيل، إن جائزة النيل ليس من السهل الحصول عليها وخاصة أن التقدم لها يكون كل 5 سنوات عن الأعمال البحثية المقدمة من قبل الباحث، كما أن هناك عدد كبير يقوم بالتقدم ولكن لا يفوز في النهاية، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى له للتقدم للجائزة وقد حاز عليها.





وأضاف أبو العينين ، أنه يتم إجراء مراجعة دقيقة للأبحاث العلمية التي يتم التقدم بها من خلال الباحثين، بالإضافة إلى أن هناك عدد من المعايير العالمية الصارمة التي يتم تطبقها في التقييمات الخاصة بملفات المتقدمين للجوائز.

وتابع: " المعايير تدقق فيما يسمى بالانتحال العلمي وجودة الأبحاث الدولية المنشورة ، بالاضافة إلى المردود الاقتصادي والتنموي الخاص بهذه الأبحاث وخدمتها للمجتمع".



وأشار إلى أنه قد استطاع أن يقدم أكثر من 250 بحث علمي، وذلك على مدار المرحلة الأكاديمية والعلمية له، مشيرًا إلى أنه تقدم لجائزة النيل من خلال عدد من الإنجازات العلمية التي قام بها من بينها إجراء عمليات جراحية لعلاج الأورام وذلك باستخدام آليات جديدة.

واستكمل: "قمت بإجراء أبحاث حول معرفة ما إذا كان المريض يتقبل جسده علاج السرطان، حيث أن ٧ذا الاكتشاف عملت عليه ل 4 سنوات".