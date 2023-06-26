عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسن أبوالعينين الحائز على جائزة النيل: ساهمت في إنجاز جديد لعلاج السرطان

الحائز على جائزة
الحائز على جائزة النيل

قال الدكتور حسن أبو العينين الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، الحائز على جائزة النيل، إن جائزة النيل ليس من السهل الحصول عليها  وخاصة أن التقدم لها يكون كل 5 سنوات عن الأعمال البحثية المقدمة من قبل الباحث، كما أن هناك عدد كبير يقوم بالتقدم ولكن لا يفوز في النهاية،  مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى له للتقدم للجائزة وقد حاز عليها.

 

وأضاف أبو العينين ، أنه يتم إجراء مراجعة دقيقة للأبحاث العلمية التي يتم التقدم بها من خلال الباحثين، بالإضافة إلى أن هناك عدد من المعايير العالمية الصارمة التي يتم تطبقها في التقييمات الخاصة بملفات المتقدمين للجوائز.

وتابع: " المعايير تدقق فيما يسمى بالانتحال العلمي وجودة الأبحاث الدولية المنشورة ، بالاضافة إلى المردود الاقتصادي والتنموي الخاص بهذه الأبحاث وخدمتها للمجتمع".
 

txt

فوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة بالبطولة الإفريقية 3X3 .. صور

txt

القومى للبحوث يحصد المركز الثانى فى جوائز الدولة لعام 2022

txt

وزير التعليم العالي: زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة 2022 بنسبة 6 %

txt

تعرف على تفاصيل الحصول على منحة للدراسة في رومانيا

txt

تعرف على كيفية الحصول على منح للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

txt

وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من إنشاء مركز الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

txt

إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين

txt

أكاديمية البحث العلمي: نطبق معايير عالمية في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة

txt

البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر من جوائز الدولة لعام 2022

txt

مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن نتائج جوائز الدولة لعام 2022

وأشار إلى أنه قد استطاع أن يقدم أكثر من 250 بحث علمي، وذلك على مدار المرحلة الأكاديمية والعلمية له، مشيرًا إلى أنه تقدم لجائزة النيل من خلال عدد من الإنجازات العلمية التي قام بها من بينها إجراء عمليات جراحية لعلاج الأورام وذلك باستخدام آليات جديدة.

واستكمل: "قمت بإجراء أبحاث حول معرفة ما إذا كان المريض يتقبل جسده علاج السرطان، حيث أن ٧ذا الاكتشاف عملت عليه ل 4 سنوات".

جوائز الدولة لعام 2022 جوائز الدولة هذا العام جامعة المنصور جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزائن مصر ممتلئة .. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

موضوعات متعلقة

فوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة بالبطولة الإفريقية 3X3 .. صور

القومى للبحوث يحصد المركز الثانى فى جوائز الدولة لعام 2022

وزير التعليم العالي: زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة 2022 بنسبة 6 %

تعرف على تفاصيل الحصول على منحة للدراسة في رومانيا

تعرف على كيفية الحصول على منح للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من إنشاء مركز الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين

أكاديمية البحث العلمي: نطبق معايير عالمية في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة

ترشيحاتنا

رفض عروض أرسنال ونيوكاسل.. شرط جزائي خرافي فى عقد جوندوجان مع برشلونة

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم.. تفاصيل مثيرة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

السعودية تستخدم التكنولوجيا لتسهيل أداء فريضة الحج.. شاهد

الوزراء: إعفاء مهرجانات الأوبرا ببعض المحافظات من ضريبة الملاهي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ