وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من إنشاء مركز الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية انه ضمن مبادرة الحزام والطريق تم الانتهاء من إنشاء مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتزامنا مع توقيع اتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية لتسليم النموذج الهندسي والنموذج الميكانيكي للقمر الصناعي مصر سات 2 والذى كان نتاج اتفاقية منحة بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية لي إنشاء مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية والذي تم توقيعه اثناء زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر في يناير عام 2016 مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة الي توقيع اتفاقية منحة إضافية لمشروع القمر الصناعي مصرسات-2 والذي شهد اليوم توقيع تسليم النماذج الخاصة به لمصر.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصيني ليو ليكيانج، وسعادة السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية وذلك بمقر مركز التجميع والاختبار والتكامل بالمدينة الفضائية.

يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لطرح مبادرة الحزام والطريق. بفضل القيادة الإستراتيجية والتخطيط الشخصي لرئيسي البلدين، حققت الصين ومصر نتائج مثمرة في إطار التشارك في بناء الحزام والطريق، حيث امتد التعاون من البنية التحتية إلى التكنولوجيا العالية. وتعتبر مصر هي أول دولة تسلم الصين لها وتتعاون معها في مشروعات تخص تكنولوجيا الفضاء.

ويعتبر مشروع مصر سات 2 إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق، حيث وصلت النماذج الخاصة بالقمر الصناعي في ابريل الماضي وكان ذلك بمثابة إطلاق شرارة البدء في الاختبارات الوظيفية علي النموذج الهندسي تلى ذلك اختبارات ميكانيكية علي النموذج الميكانيكي وانتهى الي اجراء الاختبارات الوظيفية والاختبارات التأهيل الفضائي علي النموذج الطائر والذي سوف يتم اطلاقة في شهر أكتوبر المقبل وتم ذلك من خلال الخبراء المصريين من وكالة الفضاء المصرية ومن مركز تكنولوجيا الفضاء بوزارة الدفاع يشاركهم الخبراء الصينيين علي مدار ثلاثة اشهر متواصلة.

وتعد اختبارات التأهيل الفضائي للنماذج المختلفة للقمر الصناعي مصرسات-2 بداية تدشين العمل بأكبر مركز لتجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وعبر السفير الصيني ليو ليكيانج ان هذا لتعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد المتخصصين المصريين في مجالات تكنولوجيا الفضاء ضمن مشروعي مركز التجميع والاختبار والتكامل ومشروع القمر الصناعي مصرسات -2 وتعد قضية الفضاء قضية مشتركة للبشرية جمعاء، ويمثل استكشاف الكون الواسع حلما مشتركا للبشرية جمعاء.

كما أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وأصبحت في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء وإن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الإستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة فكلا البلدين من أهم وأقدم وأعرق الحضارات في العالم وهو ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار وتميز العلاقات بين البلدين على مدار عقود طويلة، وانعكس ذلك في حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

وأوضحت "المشاط"، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مثلت انطلاقة نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنويعها في مختلف المجالات واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، وحيث أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للتعاون الإنمائي المصري الصيني فقد لعبت الوزارة دورًا رئيسيًا في التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والصين من أجل الدفع قدمًا بتنفيذ محفظة المشروعات التنموية المتفق عليها.

وأفاد دكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ان القمر الصناعي مصر سات-2 والذي يعتبر أحد أقمار الاستشعار من البعد وتلعب تلك الأنواع دوراً حاسماً في التنمية المستدامة بالعديد من الفوائد الرئيسية من مراقبة المساحات الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتحسين تخطيط المدن وتطوير البنية التحتية لتحسين الحياة الحضرية الي جانب مراقبة وتقييم تغيرات المناخ وحماية البيئة ورصد ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي. كما يمكن من خلاله تتبع التغيرات في المسطحات المائية وحماية الموارد المائية للدولة المصرية مع إمكانياته لتقديم بيانات دقيقة لتخطيط الموارد وإدارة الأراضي.

واختتم صدقي بتقديم شكرة لمعالي الوزيرة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وسعادة السفير ليو لي كيانج لدعمهم الغير مسبوق في بناء هذا الصرح التكنولوجي والذي نتطلع أن يتم من خلاله تعميق الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية في مجال تكنولوجيا الفضاء.