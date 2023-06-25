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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022.. صور

ننشر أسماء الفائزين
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وذلك خلال فاعليات مؤتمر الإعلان اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية.

حيث تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فاعليات الدورة رقم (180) لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد الموافق 25/6/2023، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

بعد قليل.. وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022

كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد، وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية لعام 2022)، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وسيتم أيضا الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢١.

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (1)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (1)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (2)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (2)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (3)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (3)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (4)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (4)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (5)
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 .... صور (5)
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