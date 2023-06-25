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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد قليل.. وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة تلادارية لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وتعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فاعليات الدورة رقم (180) لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد الموافق 25/6/2023، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد، وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية لعام 2022)، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وسيتم أيضا الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢١.

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وزير التعليم العالي يبحث مع نظيرته الفرنسية تعزيز سُبل التعاون.. صور

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البحث العلمي تعلن جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والنيل 2022.. اليوم


واستقبلت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية نيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور جان كلود ورم، رئيس اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء (COSPAR)، وذلك في في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والاتحادات الدولية ونظم الاجتماع اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع بمقر أكاديمية البحث العلمي مقترحات للتعاون المشترك بين الأكاديمية واللجنة الدولية لأبحاث الفضاء (COSPAR)، حيث ان  اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء هي منظمة دولية تعمل على تعزيز وتسهيل البحث العلمي في الموضوعات المتعلقة بالفضاء ويمكن أن يوفر التعاون مع كوسبار للباحثين المصريين إمكانية الوصول إلى الشبكات الدولية للخبراء وفرص التمويل.

وفي كلمتها خلال الاجتماع أوضحت الدكتور جينا الفقي، أهمية بناء القدرات البشرية ومنها رعاية شباب الباحثين والطلاب وتدريبهم، الذي يعد محوراً من محاور برنامج الفضاء الوطني، كما أكدت علي اهتمام الأكاديمية بالتعاون مع الاتحادات الدولية ككل وبالأخص اللجنة الدولية لابحاث الفضاء (COSPAR) ، كما أشارت الدكتورة جينا الفقي إلى استعداد مصر لدعوة اجتماعات الجمعية العمومية فى عام 2028، كما أن الأكاديمية ترحب بعقد أنشطة علمية بالاشتراك مع اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء (COSPAR) ، وقدمت الفقي دعوة موجه للدكتور جان كلود ورم لعقد أنشطة تهتم بتنمية وبناء قدرات الباحثين فى مجال علوم الفضاء.

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الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور

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