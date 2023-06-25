وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2022 .. صور

انطلقت فاعليات الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وذلك خلال فاعليات مؤتمر الإعلان اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فاعليات الدورة رقم (180) لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد الموافق 25/6/2023، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد، وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية لعام 2022)، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وسيتم الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢١.

وزير التعليم العالي بعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2022 . (1)

وزير التعليم العالي بعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2022 . (2)

وزير التعليم العالي بعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2022 . (3)