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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن نتائج جوائز الدولة لعام 2022

مجلس أكاديمية البحث
مجلس أكاديمية البحث العلمي

وجه مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعمه اللامحدود لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء نص البرقية على النحو التالى: أنه فى يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 ومن عاصمة الجمهورية الجديدة..من العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور كامل أعضاء مجلس الأكاديمية طبقاً للقرار الجمهورى لإنشاء الأكاديمية وقرار رئيس مجلس الوزراء بضم عشرة من العلماء والخبراء إلى المجلس، وهو مجلس جديد بتشكيل فريد يجمع خيرة علماء مصر وخبراؤها من رجال الصناعة والوزراء المعنيين بالبحث العلمى والابتكار والصناعة ووزراء تعليم عالى وبحث علمى سابقين ورؤساء جامعات ومراكز وهيئات بحثية، نجتمع لنعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 حسب ما انتهت إليه اللجنة العليا للجوائز بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واللجان الفنية المتخصصة والتى وصل عددهم إلى 21 ضمت فى عضويتها  113 من خيرة أساتذة وعلماء مصر في التخصصات العلمية المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية، وعلى مدار شهور من العمل المتواصل وأكثر من  84 اجتماعًا و 168 ساعة عمل.

أعضاء المجلس الموقر:
اسمحوا لى فى البداية أن نتقدم نحن أعضاء مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلين عن مجتمع البحث العلمى المصرى ببرقية شكر وتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على دعم سيادته اللا محدود لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى وجهوده المضنية فى بناء الجمهورية الجديدة وقيادة الجهود العالمية فى مشاكل ملحة وضاغطة وعلى رأسها تغير المناخ وصون التنوع البيولوجى، وبناء الإنسان واحترام حقوق الملكية الفكرية، متمنيين لفخامته موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق بمناسبة أعياد ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك، ومجددين العهد لفخامته على بذل كل الجهد والعرق من أجل دعم جهود الدولة التنموية وبناء الجمهورية الجديدة، وإذ ننتهز هذه الفرصة نرجو من فخامته تخصيص موعد سنوى ثابت لعيد العلم الذى أحياه فخامته فى 2014 وشرفه بالحضور وأضاف له الكثير بمنح الحاصلين على جوائز الدولة الأنواط والأوسمة، وهو التوجه الذى أسعد علماء مصر وساهم بدرجة كبيرة فى تحفيز شباب الباحثين خصوصا ومجتمع البحث العلمى عموما، وأصبح عيد العلم  هى المناسبة الأهم التى ينتظرها علماء مصر وشيوخها وشبابها كل عام للقاء فخامة الرئيس.

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وخلال الاجتماع، أعلن الوزير عن زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضى، وبلغت نسبة النساء من المتقدمين حوالى 38%، وتم منح عدد 52 جائزة لـ 53 فائزاً وحجبت 7 جوائز، مشيراً إلى تصدر القطاع الطبى قائمة الفائزين، وحصد جائزتى النيل.

وأكد د. أيمن عاشور أن جامعة المنصورة تصدرت أكثر الجهات حصولاً على جوائز، حيث جاءت فى المركز الأول بعدد 9 جوائز، يليها المركز القومى للبحوث وجامعة القاهرة فى المركز الثانى بعدد 7 جوائز لكل منهما، وجامعة الزقازيق فى المركز الثالث بعدد 5 جوائز، وجامعة الأزهر فى المركز الرابع بعدد 4 جوائز، مضيفاً أنه تم منح 12 جائزة للرواد والمرأة وهى جوائز مجلس الأكاديمية، وتم كذلك منح 37 جائزة من جوائز الهيئات والأفراد.

كما وجه الوزير الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي من رئيس ونواب ومساعدين ومشرفين وموظفين وعمال وكل فريق العمل بأكاديمية البحث العلمي واللجنة العليا للجوائز وكل اللجان المتخصصة بأكاديمية البحث العلمى على المجهود الكبير والمعايير العالمية والشفافة والمعلنة، والتي تطبقها اللجنة العليا فى تقييم ملفات المتقدمين للجوائز والتدقيق والحرفية فى فحص الاقتباس، والتركيز على جودة الأبحاث الدولية المنشورة، والتميز العلمى والمدارس العلمية، والمردود الاقتصادى والتنموى للأبحاث وخدمة المحتمع.

ولمعرفة أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية) وجوائز مجلس الأكاديمية (الرواد والمرأة) وجوائز الهيئات والأفراد، يمكن زيارة موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg

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