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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة "بيت مصر" لصالح اتحاد جامعات باريس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامع

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صك هبة بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لصالح اتحاد جامعات باريس، بشرط تخصيص المبنى لاستقبال الطلاب والباحثين المصريين، بحضور الدكتور محمد الشاهد الوزير المفوض ونائب مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو نائبًا عن السفير علاء يوسف، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي المصري بباريس، وذلك في القاعة الكُبرى لجامعة السوربون.

وفي السياق ذاته، قام الجانب الفرنسي مُمثلًا في اتحاد جامعات باريس والمدينة الدولية الجامعية بباريس بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالمبنى لصالح مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وهي الاتفاقية التي بموجبها سوف يُخول لجمهورية مصر العربية الحق في الانتفاع بالبيت وإدارته من قِبل مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

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شهد فعاليات التوقيع من الجانب الفرنسي، جون مارك سوفيه رئيس المدينة الدولية الجامعية بباريس وكريستوف كيريرو رئيس اتحاد جامعات باريس.

الجدير بالذكر أن "بيت مصر" يقع على مساحة 1900 متر مربع داخل المدينة الدولية الجامعية بباريس، ويضم 200 غرفة تشمل أجنحة ووحدات سكنية مُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ويقوم باستقبال الطلاب والباحثين والفنانين والرياضيين الذين يأتون لمتابعة مساراتهم الجامعية أو الفنية أو الرياضية في باريس وضواحيها كما يضم البيت مركزًا ثقافيًا مصريًا.

وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (1)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (1)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (2)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (2)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (3)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (3)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (4)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (4)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (5)
وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة بيت مصر لصالح اتحاد جامعات باريس (5)
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي صك هبة بيت مصر صك هبة بيت مصر بباريس Jobs Education

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