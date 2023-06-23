بيت مصر يسكّن الطلاب الدارسين في باريس .. تقدّم بالتصنيفات الدولية لكليات الطب | أسبوع أنشطة التعليم العالي

وزير التعليم العالي يتفقد «بيت مصر» لتسكين الطلاب الدارسين في باريس

تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية.. وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر"

وزير التعليم العالي يتفقد استوديو التصميم الدولي بـ هندسة عين شمس

جامعة قناة السويس تنظم محاضرة لمناقشة خطط التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي:

مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لكليات الطب بالجامعات المصرية

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، يتفقد «بيت مصر» لتسكين الطلاب الدارسين في باريس.. مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لكليات الطب بالجامعات المصرية.



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف، موضحاً أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يتم من خلال مراكز الإرشاد المهني المتوفرة على مستوى الجامعات المصرية، مشددًا على تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل.



تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي شملت ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري، والذي أعطت له الدولة أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ ليتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.



وفي هذ الإطار شهدت جامعة قناة السويس محاضرة حول "التوظيف والربط بسوق العمل والابتكار وريادة الأعمال لربط المؤسسات الأكاديمية بالصناعة"، قدمها د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، و د. ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالوزارة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات، وذلك على هامش زيارة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة قناة السويس، وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بالجامعة.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء"، مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" الذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالًا باليوم العالمي لإفريقيا والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وحضر الافتتاح د.محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، السفير سام مال سيبيوليبا سفير أوغندا بالقاهرة، الدكتور عمر المشري نائب سفير ليبيا بالقاهرة، السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، السفيرة ندى دراز بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور ماجد نجم مستشار الوزير بالجامعات الأوروبية، وعدد من السفراء وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية والإعلاميين، وذلك بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس WDS، للاطلاع على مشروعات تخرج الطلاب في برامج العمارة والعمران والتي تقدم رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية، وذلك برفقة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ومشرف عام استوديو التصميم الدولي، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، ود. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.



استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار متابعته لتطور التصنيفات الدولية لقطاعات التخصصات الدراسية، وتطور الأداء الشامل بمنظومة الجامعات المصرية، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تطور أداء كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وتصنيفاتها الدولية.

وأكد التقرير الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي World Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر( NAQAAE ) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية، وهو ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التي تعتمدها هيئة NAQAAE في مصر، والذي يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل في جمهورية مصر العربية.

وقال إن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية، فضلًا عن مساهمته في تقدم مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة في الخارج، سواء في استكمال دراستهم أو في الحصول على فرص عمل.

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس موقع بناء «بيت مصر» بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، للاطلاع على آخر المُستجدات في هذا المشروع.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع «بيت مصر» بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، برفقة والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي بباريس، و يرتزون فليبو مدير مشروع بيت مصر، ورئيس شركة فانسي الشركة المُنفذة لعملية إنشاء بيت مصر، وممثلي إدارة المدينة الدولية الجامعية بباريس.