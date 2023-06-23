أستاذ جامعي: منظومة التعليم شهدت في عهد السيسي إصلاحا جذريا بمعايير عالمية

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق ، أن منظومة التعليم في مصر شهدت تراجعا كبيرا خلال العقود الأخيرة، لافتا أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهدنا تغييرا وإصلاحا جذريا للعملية التعليمية ككل، للوصول إلى معايير تعليمية تكافئ وتنافس معايير التعليم العالمي.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن القصور المتراكم الذي أصاب التعليم قبل الجامعي كان كبيرا للغاية، وعلى الجانب الآخر يتغير التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات سوق العمل بشكل يومي، لذلك تتوجه الدولة المصرية لدمج المناهج واستحداثها مطلب أساسي لتوفير فرص عمل وتخريج طلاب يواكبون الثورة التكنولوجية، لافتا أن عدد الطلاب المقيدين في هذه المنظومة يقرب من ربع سكان مصر.



وأشار عميد كلية التربية السابق، أن منظومة التعليم ميراث ثقيل نتج عن ارتباط مفهوم تطوير التعليم في الماضي بزيادة المحتوى التعليمي وإضافة نتائج البحوث العلمية الحديثة إليها باستمرار مما تسبب في تراكم معرفي هائل لا يعرف الطالب لماذا يدرسه.

وأوضح أبو العينين، أن منظومة التعليم كانت منفراً أكثر منه جاذباً بسبب التعليم المنصب على نقل المعارف والتدريب على تجاوز الامتحان بأعلى الدرجات بنظام ابتلاع المعلومات وإعادتها كما هي دون ممارسة ولا تطبيق، لافتا إلى أن الأمر قد اختلف الآن بعد البدء الحقيقي في علاج المشكلة من جذورها ليس في التعليم فقط بل في مختلف قطاعات الدولة والتي ظهرت بشكل ملموس لا ينكره جاحد.