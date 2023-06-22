نظمت كلية التمريض بجامعة عين شمس حفلا لتكريم العاملين الذين تمت إحالتهم للسن القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين وموظفى الكلية.

وكرمت الدكتورة سحر موسى، خلال الحفل، العاملين الذين تمت إحالتهم للسن القانونية كونهم أحد العناصر الرئيسية المكملة في تحقيق الإنجازات في مسيرة الكلية، لأدائهم المتميز الدقيق في العمل، وتقديمهم جميع الأعمال بكفاءة عالية منذ جائحة كورونا، وتطبيقهم الإجراءات الوقائية المتبعة بدقة حتى بلوغهم السن القانونية.

ووجهت الدكتورة سحر موسى كلمة لتحفيز العاملين خلال الفترة المقبلة، متمنية لهم حياة أفضل دائما، كما وجهت الشكر للجميع على دورهم البارز في إنجازات الكلية.

تكريم العاملين بتمريض عين شمس.. صور