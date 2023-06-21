أخبار التعليم | أطول نهار في العام 14 ساعة.. اليوم بداية فصل الصيف فلكيا.. محاضرة وحلقة نقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس.. الأحد المقبل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

اليوم ..ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب ، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة عن انعقاد ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج.

.محاضرة وحلقة نقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس ..الاحد

تستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان

أطول نهار في العام 14 ساعة.. اليوم بداية فصل الصيف فلكيآ



يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي وهو بداية فصل الصيف 2023 فلكيا، وفيه يشهد الجزء الشمالي للكرة الأرضية أطول نهار على مدار العام، وكذلك أقصر ليل على مدار العام.

محاضرة وحلقة نقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس .. الأحد



تستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول". يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم مستوي علمي متميز بين الطلاب والخريجين يتواكب