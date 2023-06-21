اليوم.. ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب ، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة عن انعقاد ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ، أ.د. هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية ا. د. ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، و ا. م. د. دينا ابراهيم سلام، ومركز التوظيف تحت إشراف أ.د. أحمد عبدالعزيز، و ذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحا و حتي الساعه الواحده ظهرا.

يشارك فى الملتقى ممثلى العديد من المستشفيات والقطاعات الطبية المختلفة، لعرض فرص العمل المتوافرة لديهم وكيفية التقدم لها و كذلك الإجراءات اللازمة للالتحاق بالعمل، حيث سيتواجد ممثلي القطاعات التالية:

ممثل وزارة الصحه للتكليف، وممثل قطاع الزمالة المصرية ، والمدير الطبي لمستشفي السلام الدولي، والمدير الطبي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والمدير الطبي لمستشفى السعودي الألماني ، والمدير الطبي لشركه استرازينيكا.

وعلى هامش الملتقى التوظيفى سيقوم مركز التوظيف بعقد ورشة عمل عن كيفية استخدم لينكدان واهميته.