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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب ، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة عن انعقاد ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج.

 

 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور على الأنور  عميد كلية الطب ، أ.د. هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية ا. د. ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، و ا. م. د. دينا ابراهيم سلام، ومركز التوظيف تحت إشراف أ.د. أحمد عبدالعزيز، و ذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحا و حتي الساعه الواحده ظهرا.

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يشارك فى الملتقى ممثلى العديد من المستشفيات والقطاعات الطبية المختلفة، لعرض فرص العمل المتوافرة لديهم وكيفية التقدم لها و كذلك الإجراءات اللازمة للالتحاق بالعمل، حيث سيتواجد ممثلي القطاعات التالية:
ممثل وزارة الصحه للتكليف، وممثل قطاع الزمالة المصرية ، والمدير الطبي لمستشفي السلام الدولي، والمدير الطبي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والمدير الطبي لمستشفى السعودي الألماني ، والمدير الطبي لشركه استرازينيكا.

وعلى هامش الملتقى التوظيفى سيقوم مركز التوظيف بعقد ورشة عمل عن كيفية استخدم لينكدان واهميته.

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