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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مناهج : الجامعات لديها تخصصات بينية تواكب سوق العمل العالمى والمحلى

طالب جامعي
طالب جامعي

 قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية أصبح لديها تخصصات بينة تواكب سوق العمل المحلى والعالمى بالإضافة إلي إنشاء كليات لأول مرة في الشرق الأوسط مثل كلية النانو تكنولوجي.

وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إلي أن تم تحديث كاقة المناهج الدراسية بالجامعات المصرية والتوجه للرقمنة سواء في نظام الدراسة أو التعامل الإدارى بالجامعات.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة ، أن قطاع التعليم العالى يشهد دعم غير مسبوق قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدى 9 سنوات للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادى، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

 

اضافة الى توفير عدد كبير من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية، وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، من خلال عدة مبادرات، منها البرنامج السنوي لمنح الماجستير (علماء الجيل القادم)، وبرنامج (أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ) ، وبرنامج (جامعة الطفل) وهو مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية،كما انضمت جامعة الطفل كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

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وتابع شحاتة، أن الإنجازات لم تقتصر على قطاع التعليم فقط انما شهدت  المستشفيات الجامعية تطور هائل ودعم غير مسبوق ، لافتا أن المستشفيات الجامعية  تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن هناك 120 مستشفى جامعيًا حكوميًا تتنوع تخصصاتها، منها: 82 مستشفى متعددة التخصصات، 1 مستشفى متخصصة لعلاج المسنين، 1 مستشفى متخصصة لصحة المرأة، 3 مستشفيات متخصصة لعلاج السموم، 8 مستشفيات متخصصة لأمراض الكلى، 3 مستشفيات متخصصة لأمراض الكبد، 8 مستشفيات متخصصة للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسي، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة، وقدمت خدمات جليلة للمترددين عليها، والدليل على ذلك الإقبال الشديد على الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية فهي الأعلى في قوائم الانتظار.

ونوه ، إنه يتم دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية، كمبادرة “القضاء علي قوائم الانتظارو"حياة كريمة" وغيرها، من المبادرات الانسانية والتي تؤثر في المواطن بشكل مباشر وعلي على حياة المواطنين.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة ،  أن جميع الجامعات المصرية تتعاون مع المبادرة الرئاسية وتدعمها بكل قوة ، وذلك ضمن المسئولية المجتمعية للجامعات تجاه المجتمع .

تطوير شامل للتعليم قبل الجامعي في مصر يشهده خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
 

واستكمل الدكتور حسن شحاتة ، حديثه عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 9 سنوات الماضية في قطاع التعليم ما قبل الجامعى والتى شملت عدة محاور تتضمن، تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي بشكل كامل بداية من مرحلة رياض الأطفال، وقد تم بالفعل تغيير منظومة المناهج من خلال مصفوفة أهداف نظام التعليم (۲.۰) من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، ويجرى حاليا الانتهاء من وضع ومراجعة وإعداد مناهج الصف السادس الابتدائي، كما يجرى العمل على إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتي من المخطط أن يبدأ تدريس المناهج الجديدة بها مع بداية العام الدراسي 2024 / 2025.

وأكد الدكتور حسن شحاتة ، أنه تم تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث تم تجهيزها  بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الإنترنت، كما تم تجهيزها  بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية حتى يتسنى تطبيق النظام الجديد بفاعلية ونجاح.

الجامعات المصرية سوق العمل المحلي العمل المحلى الشرق الاوسط كلية النانو تكنولوجي

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