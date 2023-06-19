جامعة عين شمس تشارك في الويبينار الدولي للمنظمة العالمية للحساسية

تشارك جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، في الويبينار الدولي بمشاركة عدد من جامعات العالم وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من يونيو ٢٠٢٣ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، تحت عنوان " تغير المناخ يزيد من الحساسية .. كن مستعداً"، وتشارك أ.د. إلهام حسني أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس و الخبير الممثل لجامعة عين شمس في فعاليات الويبينار الدولي حيث تناقش كيف يمكن للتغيرات المناخية أن تزيد من مسببات الحساسية؟.

يأتي ذلك في إطار الأسبوع العالمي للحساسية و الذي يقام في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ من يونيو ٢٠٢٣ .

كما يناقش الويبينار عدداً من الموضوعات من بينها كيفية تقديم الرعاية الصحية لمرضى الحساسية في مواجهة الآثار والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وكيفية تطبيق نهج جديد للتعامل مع حالات الحساسية مع مراعاة التغيرات المناخية.

يذكر أن الويبينار تنظمه المنظمة العالمية للحساسية

(WAO) World Allgery Organization

والتي تضم 108 جمعيات إقليمية ووطنية معنية بالحساسية والربو والمناعة و توفر المنظمة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتوعية، والندوات، والمحاضرات لإخصائيي الحساسية و إخصائيي المناعة في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتنفيذ مبادرات تتعلق بالممارسة السريرية، وتوفير الخدمات، والتدريب من أجل فهم ومعالجة التحديات التي تواجه إخصائيي الحساسية و إخصائيي المناعة في جميع أنحاء العالم.

وعلى الراغبين في التسجيل وحضور الويبينار مجاناً ،يتم التسجيل على الرابط التالي:

https://www.worldallergy.org/resources/world-allergy/world-allergy-week-2023