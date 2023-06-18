كل ما تريد معرفته عن  ملتقى رواد الأعمال بمسابقة «عين شمس تبتكر 2023»

تنظم جامعة عين شمس ملتقي رواد الأعمال "عين شمس تبتكر" في نسختها الرابعة و المقدمة لمجتمع ريادة الأعمال المهتمين بأنشطة الثورة الصناعية الرابعة و الإستدامة و الخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتي تؤكد على أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات الصناعة و سوق العمل.

يأتي ملتقى رواد الأعمال "عين شمس تبتكر" في دورته الرابعة علي التوالي والذي يهدف الي دعم الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة والأفكار والمشاريع البحثية التي يقوم عليها طلاب أو خريجين أو باحثين أو رواد أعمال من جامعة عين شمس. حيث يتنافس أصحاب الأفكار الناشئة في عرض نماذج أعمالهم والتي يتم تقييمها من حيث الأهمية و الريادة واكتمال الركائز الأساسية لها من منظور ادارة الأعمال علي أيدي مجموعة من أفضل الخبراء في مجال ريادة الأعمال مما يحفز المجتمع الجامعي على تطوير الفكر الابتكاري بينهم.

وبعد نجاح النسخ السابقة من ملتقى عين شمس تبتكر تأتي نسخة هذا العام 2023 للإحتفال بالفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر و توزيع جوائز مالية تصل إلى أكثر من 600 الف جنيه لجميع المسارات الموجهة لأنشطة الثورة الصناعية الرابعة و الإستدامة و الخدمات المجتمعية ذات الصلة، و قد تم تنظيم هذه النسخة بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin و DAAD: German Academic Exchange Service . حيث شارك في المسابقة أكثر من 280 فكرة سواء من الطلاب أو الباحثين أو رواد أعمال، و الذين قاموا بحضور معسكر تدريبي مكثف لثقل المهارات المختلفة لدي مختلف الفرق المشاركة و بعدها سيتم تصفية هذه الفرق إلى 40 فريقا مقسمين على المسارات الثلاثة للمسابقة و المشاركة في النهائيات حيث ستقوم هذه الفرق بالتنافس أمام هيئة تحكيم من الخبراء في مجالات ريادة الأعمال من الجانبين الألمانى و المصري لتحديد الفائزين. و سيشمل الملتقي أيضا العديد من الفاعليات التي من المقرر إقامتها في هذا اليوم و منها معرض للشركات و ورش عمل و تدريبات في مجال الإبتكار و ريادة الأعمال و جلسات توجيه قانونية و جلسات إرشاد لرواد الأعمال و معرض للإبتكارات و معرض للشركات الناشئة و دوائر حوار في المجالات ذات الصلة بمشاركة قطاع كبير من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا للحديث عن أحدث التقنيات و الإبتكارات بشركاتهم و طرح احتياجاتهم المستقبلية في المجالات ذات الصلة, كل ذلك و أكثر بحضور و مشاركة العديد من الخبراء و المؤثرين في مجال دعم رواد الأعمال و المبتكرين. و من المقرر اقامة فاعليات ملتقى رواد الأعمال "عين شمس تبتكر 2023" في الاربعاء الثاني عشر من يوليو 2023 بمبني مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس من الساعة الثانية عشر ظهرا و حتى العاشرة مساءا .



يهدف ملتقى رواد الأعمال "عين شمس تبتكر 2023" إلي تشجيع وتمكين ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في المراحل المبكرة لمشاركة وتبادل الأفكار الابداعية، وكذلك تشكيل شركاتهم الناشئة المحتملة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة , كما أنها فرصة للتشابك بين أطراف الصناعة و رواد الأعمال. كما يهدف الملتقي إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى جامعة عين شمس على المبادئ والقيم والرؤية والأهداف المشتركة مع خلق جو داعم للمناقشات الابتكارية وإنشاء منتدى للأفكار الابداعية و الشركات الناشئة من جميع أنحاء الجمهورية داخل مجتمع رواد الأعمال بجامعة عين شمس أيضا مع الحرص علي إنشاء قنوات تواصل لسد الفجوة بين مجتمع ريادة الأعمال و أطراف الصناعة في مختلف المجالات.



ملتقى رواد الأعمال "عين شمس تبتكر 2023" موجه لكل المهتمين بالمجالات الابداعية و مجال ريادة الأعمال للحضور يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والذي سيكون مليئا بأنشطة تعليمية مختلفة بالاضافة الي الندوات و أيضا فرصة رائعة للتعرف علي أهم الشخصيات في مجال ريادة الأعمال و التشابك مع كبرى الشركات.