أخبار التعليم| حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل توزيعها في اللجان.. البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر ذي الحجة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

معهد كونفوشيوس النموذجي يعلن الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات الصيف

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات الصيف ٢٠٢٣.

ادرس في اليابان من خلال منح التعليم العالي.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر ذي الحجة .. اليوم

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة 2023، اليوم الأحد 18 يونيو، من مقر المعهد بمرصد حلوان.

تعرف على موعد انتهاء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

التعليم تنفي تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل توزيعه في اللجان

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنباء تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

