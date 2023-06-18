عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد انتهاء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة موضحه انها مستمرة حتى السبت 24 يونيو 2023.

وأكدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني جلسات دورة المحكمة التدريبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

جلسة في المغرب بتفاصيل مثيرة | صفقة تاريخية تطرق أبواب محمد صلاح

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: خطط متكاملة للأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية

ننشر مواعيد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

الأربعاء.. آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة عين شمس

20 يونيو.. انطلاق قافلة التنمية الشاملة جامعة عين شمس بحي المحروسة

الأنشطة الصيفية بالمرحلة الابتدائية |خبراء: تسهم في إعداد جيل مبدع مبتكر محب للوطن.. وأداة قوية لتحقيق الأهداف التربوية

ترشيحاتنا

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

مسئولة أمريكية بارزة تزور الضفة والأردن وإسرائيل

سعر الدولار في بنك القطاع الخاص اليوم 18-6-2023

وقت قيام الليل .. بالدليل من القرآن والسنة

مفاوضات بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والإعلام على صفقات تاريخية.. تفاصيل

بقوة 850 حصانا| تعديل جنوني لـ رام TRX من Apocalypse.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ