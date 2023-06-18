التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنباء تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 هو خبر كاذب تهدف من خلاله صفحات الغش الخاصة بشاومينج وأعوانه إلى إثارة الجدل وزعزعة استقرار العملية الامتحانية والتأثير سلبًا على ضوابطها.

وكانت قد زعمت جروبات شاومينج وأعوانه تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء ما تنشره جروبات وصفحات الغش على فيس بوك أو تليجرام بشأن تسريب امتحان اللغة العربية أو أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 الأخرى ، مشددة على أن هذه الصفحات تحت المراقبة ويتم ضبط القائمين عليها بمعرفة الجهات المعنية في الدولة.

وتبدأ اليوم الأحد 18 يونيو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث يمتحن الطلاب اليوم اللغة العربية ، بعد أن انتهوا الأسبوع الماضي من أداء امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير الأساسية وغير المضافة للمجموع .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة