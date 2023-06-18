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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر ذي الحجة .. اليوم

استطلاع هلال ذي الحجة
استطلاع هلال ذي الحجة

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة 2023، اليوم الأحد 18 يونيو، من مقر المعهد بمرصد حلوان.

استطلاع هلال ذي الحجة 2023

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) إن المعهد سيقوم بـ استطلاع هلال شهر ذي الحجة (هلال عيد الأضحى) من داخل مرصد حلوان، اليوم الأحد ، وأيضا من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

وقال عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444هـ، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال عيد الأضحي 2023، وإعلان موعد أول ايام العيد ومواعيد وقفة عرفات من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع هلال عيد الأضحى المبارك 2023 تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سيكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التي يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر 2023 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيفيزيقية، في وقت سابق عن موعد بداية شهر ذي الحجة فلكيا، حيث قال المعهد أن ميلاد هلال شهر ذي الحجة من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة، والذي يوافق يوم 18 يونيو، في تمام الساعة 6:38 فجرا بحسب توقيت القاهرة، على أن تكون غرة الشهر، وفقا للحسابات الفلكية، في اليوم التالي، أي يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو، ليكون هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا.

تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك غدًا الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب، وتعلن دار الإفتاء رؤيتها وفقاً لرؤية وبيان المملكة العربية السعودية لتوحيد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج تماشياً مع الرؤية الشرعية، حيث تنتظر في إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون الرؤية موحدة.

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