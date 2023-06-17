موعد أول ذي الحجة.. 11 يوما على مواعيد عيد الأضحى

تشتعل محركات البحث في الوقت الحالي في البحث عن مواعيد أول ذي الحجة 1444 هجرية، والذي يرتبط بوقفة عرفات، ومع موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرتبط بفريضة الحج الذي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفريضة على كل مسلم قادر على أداءها.

أول ذي الحجة …. عيد الأضحى

ومن المرتقب أن يتم الإعلان وشرعا وبشكل رسمي عن عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة غدآ، ويبحث الموظفون عن أيام إجازة عيد الأضحي، كما يبحث الحجاج عن موعد عيد الأضحى للاستعداد لشد الرحال لأداء مناسك الحج.

يبدأ عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة الهجرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربعة أيام (أي حتى 13 ذو الحجة).

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

واضاف أن أن هلال شهر ذو الحجة الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة).

ويبقى الهلال الجديد أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

• و تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/6/2023م.

• وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م.

• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م.

إجازة عيد الأضحي

الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية

طبقا لقانون العمل المصري، من حق كل موظف أوعامل سواء في قطاع العام أو الخاص الحصول على كافة الإجازة الرسمية المقررة بأجر كامل ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأسبوعية؛

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023.

عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023.

ثورة 30 يوينو: الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيه 2023.

رأس السنة الهجرية : الأربعاء 19 يوليو.

ثورة 23 يوليو : الأحد 23 يوليو.

المولد النبوى الشريف : الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : الجمعة 6 أكتوبر.