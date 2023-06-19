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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 
 

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وذلك تحت رعاية  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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تأتي القافلة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع.

تتضمن القافلة خدمات طبية مختلفة مثل
عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الادوية بالمجان

الي جانب قياس الضغط والسكر وتوعيه عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن القافلة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه الي جانب مسرح للعرائس .
و اسكتش مسرحي بعنوان ( السلوك والصحة بين أطفالنا ) .
بالإضافة إلى إمتحان فورى لمحو الأمية.
وكذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على ٥٠٠ أسرة تعولها إمرأة.

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