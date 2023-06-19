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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه بكلية الهندسة

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة عين شمس

كرم مجلس كلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، في جلسته التي عقدها اليوم كلاً من الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قام الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية  بإهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للجامعة والكلية.

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وذلك بحضور بحضور الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية السابق ، الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق، الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة السابق، الدكتور محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق،
الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، الدكتور ضياء خليل المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
الدكتور احمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور اكرم فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسيه بكلية الهندسة والسادة رؤساء الأقسام.

وفي كلمته أكد الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ان الجميع يشهد أن الجامعة قد شهدت طفرة في جميع النواحي خلال الفترة الماضية، 
مؤكدا أن الدكتور محمود المتيني صاحب فكر متطور منفتح خارج الصندوق؛لافتا إلي الدور البارز لمركز الاستشارات الهندسيه خلال هذه الفترة وما صاحبه من تطوير بالجامعة.

تناغم بين كلية الهندسة وإدارة الجامعة متمنيا لسيادته كل التوفيق والسداد في المرحلة القادمة.

كما أشار الدكتور عمر الحسيني الي التعاون بين  القطاعات وقطاع الدراسات العليا والبحوث خلال الماضية بقيادة الدكتور ايمن صالح.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود المتيني بخالص الشكر والتقدير لمجلس كلية الهندسة العريقة التي نفخر بانجازاتها في كل ربوع مصر، مشيدا بقدرة اساتذة الجامعة علي قيادة مسيرة التطويرلافتا أنه في كل خطوة لتطوير الجامعة ومستشفياتها كان هناك دور هام لكلية الهندسة.

كما أعرب الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادته بتواجده بكلية الهندسة وقامتها العلمية 
القيادية.

مشيرا ان الجامعة تقدمت كثيرا بفضل كلية الهندسة لافتا إلي فترة توليه منصب المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة وتعاونه الكبير مع أساتذة كلية الهندسة.

واشار الدكتور عمرو شعت وكيل الدراسات العليا والبحوث المجهودات التي بذلت في مجال النشر الدولى لتحفيز الباحثين مما ادي الي ارتفاع معدلات النشر الدولي وكذلك اصدار لائحة النشر الدولي وجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وكذلك دليل الأجهزة والمعامل للجامعة كلها مما يساعد كافة الطلاب والباحثين بالجامعات المصرية في الاستفادة بهذه الأجهزة والمعامل بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي اللغة العربية.

كما تم عرض  فيلم لأهم الانجازات خلال فترة تولي الدكتور محمود المتيني رئاسة الجامعة.

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كلية الهندسة الدكتور عمر الحسيني جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدراسات العليا والبحوث الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم Jobs Education

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