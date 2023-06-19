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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة.. واستكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

الطب 95% .. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة
أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. موعدها ورابطها ومؤشراتها
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن آخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر ليحسم كل طالب مصير سنواته القادمة على أساس درجاته في نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

 

التعليم العالي : شراكات دولية لتدريب الباحثين المصريين فى البكالوريوس والدراسات العليا
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمى، أن الوزارة تعطى أهمية لتدريب الباحثين والطلاب فى المجالات التكنولوجية الحديثة.

ولفت إلى التعاون فى ظل الشراكات الدولية من أجل توفير الفرص للباحثين المصريين فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية والاطلاع على المستجدات التى تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية وبخاصة ذات المكانة المرموقة دوليًا، وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة، والتى من مبادئها المرجعية الدولية، ورفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمى.

 

حجازي يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لحل المشاكل المرصودة حتى الآن
يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا عاجلا ظهر اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويهدف اجتماع وزير التربية والتعليم برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  إلى بحث ما تم رصده من شكاوى ومشكلات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن ، حيث سيعتبر هذا الاجتماع بمثابة كشف حساب لما تم من إخفاقات وإنجازات بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن.

 

تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على طلاب الثانوية العامة| أسبوع بلا امتحانات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة عيد الأضحى 2023 سوف تسري على امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

استكمال جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا .. ماذا يمتحن الطلاب ؟
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم استكمال جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، غدا الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023

 

ننشر تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بمحافظة القاهرة
اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2023 / 2023.

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