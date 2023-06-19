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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على طلاب الثانوية العامة| أسبوع بلا امتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة عيد الأضحى 2023 سوف تسري على امتحانات الثانوية العامة 2023. 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، راعى تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على الطلاب ، ليتمكنوا من الاستمتاع مع أسرهم بـ إجازة عيد الأضحى 2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ إجازة عيد الأضحى 2023  المطبقة على طلاب الثانوية العامة 2023 ، فقد تقرر تحديدها من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

وبعد انتهاء  إجازة عيد الأضحى 2023 المقررة للطلاب في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يعود الطلاب من جديد لإستكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 من الأحد 2 يوليو 2023 ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية  الفيزياء ، ويمتحن طلاب الشعبة الأدبية التاريخ.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات الثانوية إجازة عيد الأضحى 2023

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تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على طلاب الثانوية العامة| أسبوع بلا امتحانات

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