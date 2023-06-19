تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على طلاب الثانوية العامة| أسبوع بلا امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة عيد الأضحى 2023 سوف تسري على امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، راعى تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على الطلاب ، ليتمكنوا من الاستمتاع مع أسرهم بـ إجازة عيد الأضحى 2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ إجازة عيد الأضحى 2023 المطبقة على طلاب الثانوية العامة 2023 ، فقد تقرر تحديدها من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 المقررة للطلاب في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يعود الطلاب من جديد لإستكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 من الأحد 2 يوليو 2023 ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية الفيزياء ، ويمتحن طلاب الشعبة الأدبية التاريخ.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة