تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على طلاب الثانوية العامة| أسبوع بلا امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة عيد الأضحى 2023 سوف تسري على امتحانات الثانوية العامة 2023.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، راعى تطبيق إجازة عيد الأضحى 2023 على الطلاب ، ليتمكنوا من الاستمتاع مع أسرهم بـ إجازة عيد الأضحى 2023.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ إجازة عيد الأضحى 2023 المطبقة على طلاب الثانوية العامة 2023 ، فقد تقرر تحديدها من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.
وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 المقررة للطلاب في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يعود الطلاب من جديد لإستكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 من الأحد 2 يوليو 2023 ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية الفيزياء ، ويمتحن طلاب الشعبة الأدبية التاريخ.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
- الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس
- الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة